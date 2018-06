Ein großes Volksstück auf der Enz-Insel

Drucken Oberriexingen (yah). Mithilfe eines neuen Generalentwässerungsplanes soll das Kanalsystem in Oberriexingen verbessert werden. Eine besonders schwierige Stelle ist dabei die Untere Gasse. An den 23. Juni 2016 erinnerte sich Bürgermeister Frank Wittendorfer ganz genau: damals stand in... »