OBERRIEXINGEN (mig). Der Bedarf an Arbeiten, die mit einem Minibagger durchgeführt werden müssen, hat sich in den vergangenen Jahren in Oberriexingen stetig erhöht. Am Funpark, auf den örtlichen Spielplätzen oder bei der Graben- und Feldwegepflege kamen bisher vorwiegend Mietbagger zum

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen