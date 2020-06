Der Verein für Vogelhilfe löst sich auf

Endspurt am neuen Verteilzentrum der Post DHL Group auf dem „Perfekten Standort“ beim Kleinglattbacher Kreisverkehr. „Laut Bauplanung soll der Zustellstützpunkt in Vaihingen Mitte Juli fertiggestellt werden“, lässt die Pressestelle in Stuttgart auf Anfrage wissen. „Ein konkretes Datum für den Umzug und die Inbetriebnahme ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fix.“ Betreut werden von hier aus Vaihingen, Enzweihingen, Pulverdingen, Riet, Hochdorf, Eberdingen, Nussdorf, Aurich, Roßwag, Kleinglattbach, Ensingen, Horrheim, Gündelbach und Oberriexingen. Der Stützpunkt an der Ecke Hans-Krieg-Straße/Franckstraße in Vaihingen wird aufgegeben. Dort ist die Post Mieter. Foto: Arning