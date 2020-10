Oberriexingen (mig). Kämmerer Jens Hübner konnte in der jüngsten Gemeinderatsitzung in Oberriexingen einen Finanzzwischenbericht präsentieren, dessen Zahlen erheblich besser ausfielen als zunächst während der Pandemie-Krise gedacht. So soll das Gesamtergebnis nicht mehr bei einem Defizit von 138 550 Euro liegen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen