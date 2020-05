Corona-Schutzschilde auf dem Wochenmarkt

Von Uwe Bögel

Die 3D-Drucker sind Tag und Nacht im Einsatz. Damit das Druckbett leergeräumt werden kann, wird sogar nachts der Wecker gestellt. Die Interessengemeinschaft Nachhaltigkeit produziert mit Nachdruck Corona-Schutzschilde. Heute gibt es diese auf dem Vaihinger Wochenmarkt.

Oberriexingen/Vaihingen. Von 9 bis 13 Uhr verteilt die Interessengemeinschaft – bestehend aus Bürgern von Oberriexingen, Vaihingen und Enzweihingen: Dieter Hillebrand, Gerhard Haffner, Gebhard Götz, Willem van Bergen, Jan und Rolf Gühring und Stefan Krüger – die Schutzschilde auf dem Vaihinger Marktplatz. „Mit ehrlichem Herzen verschenken wir sie, aber wir freuen uns mit ehrlichem Herzen auch über eine Spende“, sagt Sprecher Stefan Krüger.

Immerhin liegen die reinen Materialkosten je nach Modell zwischen 2,50 und drei Euro – und da ist die Maschine und die Arbeit nicht eingerechnet.

Beim Modell 1 des Corona-Schutzschildes handelt es sich um eine einfache Ausführung mit Klemmbügel. Beim Modell 2 ist der Bügel erweitert und damit ist der Schutz besonders für Brillenträger geeignet. Im Gegensatz zu den Nase-Mund-Masken beschlägt hier die Brille nicht.

Fünf Drucker sind im Dauereinsatz

Um die Masken zu produzieren, hat die Interessengemeinschaft mittlerweile fünf 3D-Drucker im Einsatz. Bis vier der Bügel, welche die Visiere der Schutzschilde halten, produziert sind, dauert es rund viereinhalb Stunden. Am Tag können so knapp 100 Schutzschilde hergestellt werden; 700 sind bis dato produziert. Krüger: „Wir möchten damit im Rahmen der bürgerlichen Hilfeleistung in dieser schwierigen Zeit einen Beitrag leisten.“ Oberriexingens Bürgermeister Frank Wittendorfer, der am Donnerstag eine der Produktionsstätten in Oberriexingen besuchte, sprach von einer „tollen Aktion“. Die Stadt steuert für die Produktion 300 Kunststofffolien bei.

Bis jetzt bot die Interessengemeinschaft die Schutzschilde den Gemeinden, Kindereinrichtungen, Ärzten, Pflegeeinrichtungen und Friseuren an. „Wir können aber noch mehr liefern“, so Stefan Krüger. Deshalb ist die Gruppe heute auch mit einem Stand auf dem Vaihinger Wochenmarkt vertreten.

Wer Interesse an einem Corona-Schutzschild hat – Kontakt über E-Mail: corona-hub-vaihingen@theo3.de oder Telefon 0 70 42 / 95 84 810.