Bobfahrt auf der Enzinsel

Von Vera Gergen

Oberriexingen. Mit zwei heißen Partynächten ist das diesjährige Inselfest in Oberriexingen am Freitag und Samstag erfolgreich gestartet. Zu den Hits von Good News gab es für den Musikverein Stadtkapelle Oberriexingen wieder gute Nachrichten bezüglich Publikums- und Umsatzzahlen. Und auch das Gute-Laune-Programm der Troglauer Buam löste ein entsprechendes Echo bei der begeisterten Fangemeinde aus.

Ob Rammsteins „Engel“, „Westerland“ von den Ärzten, „An Tagen wie diesen“ von den Toten Hosen oder englische Lieblingssongs wie den Bob Dylan-Klassiker „Knockin’ on Heaven’s Door“– die Cover-Rockband Good News aus dem Schwäbischen hat sie alle drauf und spielt sie rauf und runter, die Hits und Beats, die die Massen begeistern. So zu erleben auch am Freitagabend bei der seit Jahren beliebten Auftaktparty zum Oberriexinger Inselfest. Auf der Bühne sind sie alle in ihrem Element – Frontsängerin Moni, diesmal unterstützt von Dario in Vertretung von Micha, und ihre Jungs an den Gitarren, Keyboards und Drums. Sie treffen nicht nur stimmlich und am Instrument den richtigen Ton, sondern auch beim Publikum genau den Knopf, der die Menge zum Wogen bringt. Bis zwei Uhr in der Früh wurde ausgelassen getanzt, mitgesungen und gerockt. Rund 1000 Gäste und 700 Liter konsumiertes Bier lautete die gute Zwischenbilanz des zufriedenen Veranstalters nach dem ersten Abend.

Für Samstag war dann ein weiterer Leckerbissen auf der Enzinsel angesagt. Nach dem großen Erfolg der Troglauer im letzten Jahr bei der Jubiläumsparty der Stadt Oberriexingen wagte es diesmal auch die Stadtkapelle, die sechs bayrischen Lederhosen-Rocker mit ihrer ganz speziellen Volksmusik anzuheuern. Ob die Rechnung aufging, wollte und konnte die erste Vorsitzende des 224 Mitglieder zählenden Traditionsvereins, Ulrike Frauendorf, am Sonntag noch nicht sagen. Dass es ruhig noch ein paar Besucher mehr hätten sein können, um an die Zahlen vom Vorjahr anzuknüpfen, führen die Organisatoren auf die gleichzeitig stattfindenden Feste in Sersheim und Unterriexingen zurück. Doch wegen der Pfingstferien habe man leider keine Ausweichmöglichkeit gehabt, so Ulrike Frauendorf. Der Stimmung tat die lockere Besetzung der Bierbänke neben dem Festzelt am lauen Samstagabend aber keinen Abbruch. Denn wie hatten „die sechs Mannsbilder aus der Oberpfalz“ gegenüber dem Publikum selbst angekündigt: „Solange die Troglauer auf der Bühne stehen, haben Sie nichts zu befürchten!“

Bevor man mit den Stimmungsraketen abheben konnte, ertönten noch ein paar exklusive Sicherheitsanweisungen wie „Klappen Sie Ihren Unterkiefer hoch, denn es kann während des Fluges zu exzessiven Bobfahrten und Schunkelturbulenzen kommen, und überprüfen Sie den Sitz Ihres Dirndls, bevor Sie sich dem Nachbar zuwenden!“ So dauerte es nicht lange, bis draußen und drinnen auf und vor der Bühne der Trachten-Punk abging und sich immer mehr Gäste den kurvigen Steilvorlagen der kernigen Burschen anschlossen. Schließlich können auch die Bayern feiern.

Von Eigenkomposition wie „Ratatouille der Emotionen“ oder dem legendären Rasenmäher-Song reichte der rasante Streckenverlauf über deutsche und englische Hits bekannter Gruppen wie „Tausendmal berührt“ oder „It’s my life“ bis hin zu Schlagerschnulzen („Herzilein, du musst nicht traurig sein!“). Damit es zwischendurch zur Stärkung und Erfrischung immer mal wieder etwas Zünftiges zum Anstoßen gab, hatte Bürgermeister Frank Wittendorfer zuvor dreimal beherzt den Hammer geschwungen und mit einem gekonnten Fassanstich den kühlen Gerstensaft zum Fließen gebracht. So ging’s denn mit der einen oder anderen gewagten Bobfahrt – dem Markenzeichen der Truppe, die mit eigenem Fanclub angereist war – und weiteren Krachern ab bis nach Mitternacht.