Von Yasina Hipp

Oberriexingen. Eine neue Satzung soll in Oberriexingen rechtlich Struktur in die Kinderbetreuung bringen. Zudem werden die Beiträge bei der Grundschulkinderbetreuung und im Beate-Kaltschmid-Kindergarten angepasst. „Die neue Satzung soll als Orientierung für die Eltern dienen und eine Bindungswirkung an die Verwaltung