Von Vera Gergen

Drei Tage und vier Abende Inselgaudi bestimmen derzeit wieder das Leben in Oberriexingen. Auch in diesem Jahr hat sich der Musikverein Stadtkapelle Oberriexingen für sein Traditionsfest an der Enz ein tolles Unterhaltungsprogramm für alle Generationen überlegt.

Oberriexingen. Nicht nur