2227 Euro Spenden beim Adventshüttle

Oberriexingen (p). Trotz des ungemütlichen Wetters haben zahlreiche Besucher den Weg zum dritten Adventshüttle der Kronengässler & Friends in die Oberriexinger Kelter gefunden und so konnten noch pünktlich vor Weihnachten mehrere Einrichtungen mit einer stattlichen Spende beglückt werden. Insgesamt wurde eine Spendensumme in Höhe von 2227,90 Euro erzielt.

Jeweils 1000 Euro gingen an die Familienherberge Lebensweg in Schützingen sowie an das Kinder- und Jugendhospiz in Stuttgart. Über den restlichen Betrag freut sich das Team der E-Jugend des Jugendfußballs der SGM Riexingen.