Mutter und zwei Kinder tot aus der Enz geborgen

Von Claudia Rieger

Vaihingen. Der Hinweis einer Joggerin löste gestern Vormittag den Großeinsatz aus. Zwischen dem Gelände der Firma Häcker und dem Alten Badplatz hatte die Frau neben der Holzgartenstraße an der Enz mehrere Kleidungsstücke, abgestellte Schuhe und einen Rucksack gefunden. Sie habe dabei „kein gutes Gefühl“ gehabt und deshalb gegen 11 Uhr die Polizei verständigt, teilte Vaihingens Oberbürgermeister Gerd Maisch vor Ort mit. Die Beamten hätten in dem Rucksack drei Pässe entdeckt: den einer 28-jährigen Frau aus Eritrea und ihrer zwei Kinder, drei und sieben Jahre alt.

Nach Angaben von Hans-Christian Hecker, Leiter des Vaihinger Polizeireviers, wurde sofort eine groß angelegte Suchaktion eingeleitet. Die Hubschrauberstaffel der Polizei und zahlreiche Rettungsdienste wurden alarmiert. Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr Vaihingen, des DRK, der DLRG und der Polizei vor Ort. Mit Booten sowie zu Fuß vom Ufer aus suchten Retter den Fluss und die Böschung im Bereich der Enzbrücke ab. Zudem kreiste der Polizeihelikopter immer wieder über dem Gebiet. Die Enzbrücke war während des Einsatzes komplett gesperrt.

Für die Gesuchten kam jedoch jede Hilfe zu spät: Die 28-Jährige und ihre beiden Töchter konnten nur noch tot aus der Enz geborgen werden. In einer gemeinsamen Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und der Staatsanwaltschaft Heilbronn ist von einem mutmaßlichen zweifachen Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid die Rede. Die näheren Umstände der Familientragödie sind demnach noch ungeklärt.

Oberbürgermeister Maisch, der an den Einsatzort geeilt war, zeigte sich betroffen vom Tod der Familie. „Wir sind tief erschüttert“, sagt er. Die junge Frau und ihre Töchter hätten seit drei Jahren in der Flüchtlingsunterkunft der Stadt gelebt, laut Polizei mit anerkanntem Flüchtlingsstatus. Weitere Angehörige seien nicht in Deutschland, so Maisch weiter. Die 28-Jährige habe regelmäßig Kontakt zur Vaihinger Flüchtlingsbeauftragten, Rebecca Ogunwede, gehabt.

Auch Ogunwede war während des Einsatzes gestern vor Ort. Ihr zufolge war die Situation der eritreischen Familie nicht einfach, sie habe aber eine „gute Perspektive“ gehabt. So hätten der Vater und ein weiteres Kind zwar zunächst in Eritrea zurückbleiben müssen. Jedoch hätten beide Anspruch auf Familiennachzug nach Deutschland. Der Prozess sei allerdings aufgrund der Corona-Pandemie vor eineinhalb Jahren ins Stocken geraten. Vater und Kind würden noch immer auf einen Termin in der zuständigen Botschaft in Kenia warten.

Die Kriminalpolizei Ludwigsburg hat nun die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Bislang haben sich keine Hinweise auf eine mögliche Einwirkung Dritter ergeben, heißt es von der Polizei