Moscheevorfall: Geständnis und Drohungen

Nachdem am vergangenen Samstagabend ein Schweinekopf an die Tür des türkisch-islamischen Kulturvereins in Vaihingen gehängt worden war, haben die zwei ermittelten Tatverdächtigen den Vorfall der Polizei zufolge eingeräumt. Die beiden Männer hatten Anfang der Woche Drohungen erhalten, bekamen deshalb Polizeischutz. Inzwischen gab es auch ein Gespräch zwischen Tatverdächtigen und Verantwortlichen des Kulturvereins beziehungsweise der dazugehörenden Moschee. Ausführliches dazu morgen in der VKZ.