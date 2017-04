Am Freitag lädt der Arbeitskreis Mobilität des Klinikums Ludwigsburg zu einem Rad-Aktions-Tag ein. Unter anderem sind dann am Klinikum kostenlose Fahrrad-Checks möglich und Informationen geboten. Das Polizeipräsidium und die Stadt Ludwigsburg veranstalten am 12. Mai ein Pedelec-Sicherheitstraining für Senioren.

