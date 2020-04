Wo man rund um die Uhr Lesestoff finden kann

Ludwigsburg/Vaihingen (p). Ein Besuch in Bibliotheken und Büchereien wäre eine willkommene Abwechslung für viele Bürger im Landkreis Ludwigsburg. Die Corona-Maßnahmen bedingen jedoch vielerorts weiterhin die Schließung der Einrichtungen. In diesen Zeiten zahlt es sich besonders aus, dass die Bibliotheken im Landkreis in digitale Angebote investiert haben. Die Nutzung der Online-Bibliothek boomt, im März wurde ein Drittel mehr digitale Medien entliehen, auch die Vormerklisten sind lang. Deshalb wurden die Mittel für den Erwerb viel gefragter E-Books und E-Hörbücher jetzt um zehn Prozent aufgestockt, was rund 14 000 Euro entspricht.

30 öffentliche Büchereien im Landkreis Ludwigsburg gehören dem „Rund-um-die Uhr“-Online-Verbund an. Die Stadtbibliothek Ludwigsburg koordiniert den Verbund geschäftsführend. In der digitalen Zweigstelle findet man mehr als 62 000 Medien für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Download oder zum Streamen. Zum Bestand der Online-Bibliothek zählen

E-Books aus den Bereichen Belletristik und Sachbuch ebenso wie Hörbücher, Musik, Zeitschriften und Zeitungen. Der Bestand an Medien wächst regelmäßig. Auch wenn die Bibliotheken geschlossen haben, arbeiten die Mitarbeiter im Hintergrund und stocken die Auswahl auf.

Der Zugriff auf das digitale Angebot der Bibliotheken und Büchereien im Landkreis ist simpel. Über die jeweilige Homepage der Bibliothek gibt es den entsprechenden Link oder man geht direkt auf www.onleihe.de. Ob von zu Hause oder von unterwegs, am PC, Laptop oder mit einem E-Reader-Lesegerät, die Nutzung ist für angemeldete Nutzer schnell möglich. Dank der kostenlosen App „Onleihe“ sind die Medien auch über das Smartphone oder Tablet zu nutzen.

Wer für eine der 30 Mitgliedsbibliotheken einen gültigen Bücherei-Ausweis hat, kann sämtliche digitale Medien wie E-Books,

E-Paper oder E-Audios für die Dauer von maximal drei Wochen ausleihen. Bei Zeitungen und Zeitschriften endet die Leihfrist allerdings schon nach wenigen Stunden. Vielleicht ist jetzt auch die Zeit, um sich fortzubilden oder eine neue Sprache zu lernen. Hierfür finden sich in der Online-Bibliothek über 2000 E-Learning-Kurse. Auch dort findet man eine riesige Auswahl an Themen, die das Lernen erleichtern.

Eine wichtige Änderung, die aufgrund der aktuellen Situation und der großen Nachfrage vorübergehend gilt: Es können pro Ausweis derzeit maximal 15 Medien gleichzeitig ausgeliehen werden.

Der Online-Bibliothek Ludwigsburg angeschlossen sind folgende Bibliotheken und Büchereien im Landkreis Ludwigsburg: Affalterbach, Asperg, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, Bönnigheim, Ditzingen, Erdmannhausen, Freiberg, Gerlingen, Großbottwar, Hemmingen, Ingersheim, Kirchheim, Korntal-Münchingen, Kornwestheim, Ludwigsburg mit der Stadtbibliothek und der Fachbibliothek Landkreis Ludwigsburg, Löchgau, Marbach, Markgröningen, Murr, Möglingen, Oberstenfeld, Pleidelsheim, Remseck, Sachsenheim Schwieberdingen, Steinheim, Tamm, Vaihingen.

Neben der Online-Bibliothek bieten vor allem die größeren Bibliotheken im Landkreis weitere interessante Online-Angebote. Die Stadtbibliothek Ludwigsburg verweist auf den Musik-Streaming-Dienst Freegal und das Zeitungsportal Pressreader. Beide Dienste sind mit gültigem Ausweis über die Homepage der Stadtbibliothek zu finden und zu nutzen (www.stabi.ludwigsburg.de).

Außerdem lohnt ein Blick auf die Linksammlung gegen Langeweile der Ludwigsburger Mitarbeiter. Für Eltern gibt es dort zum Beispiel Tipps, wo man im Internet lohnenswerte Seiten für die Zeit der Kinderbetreuung findet. Schüler werden dort außerdem auf die Seiten von Verlagen verwiesen, die kostenlos Zugang zu Lernhilfen oder ähnlichem bieten, sodass der Prüfungsvorbereitung nichts mehr im Weg steht.