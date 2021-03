Wie viel Kultur gibt es im zweiten Corona-Sommer?

Von Ralph Küppers.

Vaihingen. Kultur oder Vorsicht? Endlich mal wieder raus oder weiterhin verordnungskonform Zurückhaltung zeigen? All jene stehen vor einem Dilemma, die für diesen Sommer größere Kulturveranstaltungen planen, aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht wissen, welche Regeln für ihre Veranstaltung am jeweiligen Termin gelten. Das betrifft auch die Stadt Vaihingen und die Kommunen in der Umgebung, die durchweg ein kulturelles Angebot haben, das sich sehen lassen kann – zumindest in Jahren ohne Covid-19.

Dass es in diesem Jahr keinen Kultursommer an der Enz in Vaihingen gibt, ist schon seit dem vorigen Sommer klar – da hat der Gemeinderat die Großveranstaltung beizeiten auf 2022 verschoben. Allerdings steht jetzt zur Debatte, die Veranstaltung erneut um ein Jahr zu verschieben, also auf 2023. Weil da aber ohnehin turnusgemäß ein Kultursommer stattfände, hieße dies, die Auflage 2021 ersatzlos zu streichen. Dann wäre man auch wieder im Takt, wenn 2029 die Gartenschau in Vaihingen ist.

Sponsorensuche für kulturelle Veranstaltungen erschwert

Über die Verschiebung, die eine Absage bedeutet, berät heute Abend der Vaihinger Sozial- und Kulturausschuss in seiner Sitzung. Denn neben der Ungewissheit, wie sich die Ausbreitung von Sars-Cov-2 und seinen Mutationen entwickelt, gibt es vor allem ein weiteres Problem. „Momentan ist die wirtschaftliche Lage bei vielen Unternehmen weiterhin sehr angespannt und keiner weiß, wie es sich weiter entwickelt. Deshalb können die Sponsoren zum großen Teil auch jetzt noch keine Aussage treffen“, heißt es in der Sitzungsvorlage der Stadtverwaltung für die heutige Sitzung.

Mario Steigleder, Sprecher der Stadt Vaihingen, hat zumindest teilweise gute Nachrichten: „Maientag, Strandleben und Straßenfest wurden noch nicht abgesagt, sondern die Planungen laufen.“ Allerdings könne jeder einzelnen dieser Veranstaltungen kurzfristig das pandemiebedingte Aus drohen. „Dazu können wir heute leider noch nichts sagen“, bedauert Steigleder und schiebt nach: „Auf vaihingen.tv laufen aber seit mehreren Monaten die Kulturmomente, kostenlose Streams von Künstlerauftritten.“ Stadtführungen und Stocherkahnfahrten waren über den Winter weniger ein Thema als jetzt im Frühjahr – wenn es die Lage zulässt. „Die Fahrten gibt es dann unter Pandemiebedingungen“, sagt Steigleder.

Däumchen drehen sei bei den Kollegen nicht angesagt, berichtet der Sprecher: „Ihnen geht die Arbeit nicht aus. Sie bereiten Veranstaltungen vor, es wird weiter geplant. Flyer werden gedruckt und herausgegeben. Rad- und Wanderwege werden beschildert.“ Und die Beiträge für vaihingen.tv müssen auch erst entstehen, bevor sie ins Internet gestellt werden können.

In Bietigheim-Bissingen ist die Stadtverwaltung pragmatisch vorgegangen. „Alles bis Mitte Mai ist abgesagt“, fasst Stadtsprecherin Anette Hochmuth kurz und bündig zusammen. „Darunter fallen der verkaufsoffene Sonntag auf Ostern hin genauso wie der Night Groove Ende April. Nach Pfingsten haben wir aber noch nichts abgesagt.“ Für die städtische Galerie seien die paar Monate ohne Lockdown im vergangenen Jahr ganz wichtig gewesen. „Von Juni bis November hatten wir offen“, berichtet Hochmuth. Doch auch wenn es keinen Publikumsverkehr gibt, habe das städtische Personal reichlich zu tun, sagt sie. „Teils sind die Kollegen mit der Planung für die kommenden Veranstaltungen beschäftigt, teils aber auch mit den laufenden Absagen und der Suche nach Ersatzterminen.“ Und einen Teil Kurzarbeit habe es auch in Bietigheim-Bissingen gegeben, ergänzt Hochmuth. Startklar für die Zeit nach dem aktuellen Lockdown sei man allemal: „Das Hygienekonzept ist für alles da, natürlich mit Maskenpflicht, kleinen Veranstaltungen und Abständen.“

Derweil werde verstärkt an Online-Angeboten gearbeitet, die auch später noch genutzt werden können, wenn das Leben wieder ohne Masken und Abstand abläuft. „Es gibt eine Online-Führung durch die Galerie und manchmal ein Künstlergespräch“, sagt die städtische Pressesprecherin. Außerdem gebe es bald die Lausch-Tour. „Dieses Angebot kann man an verschiedenen Stellen der Stadt in Anspruch nehmen, mit dem Handy und den GPS-Daten vor Ort. Aber man kann es auch übers Internet von zu Hause nutzen, um sich auf einen Besuch vorzubereiten.“

Online-Angebote stehen während der Pandemie hoch im Kurs

In Sachsenheim ist – wie viele andere Bereiche auch – das Stadtmuseum von den coronabedingten Schließungen betroffen. Die Stadtverwaltung teilt mit, dass weder Besuche der Dauer- noch der Sonderausstellung möglich sind und auch die sonst so beliebten Kindergeburtstagsfeiern entfallen müssen. Gleichzeitig hätten sich aber viele Angebote des öffentlichen Lebens noch mehr in den Onlinebereich verlagert. „Auch das Museum möchte seinen Besuchern als Ausgleich für die geschlossenen Türen nun in den nächsten Wochen immer wieder so genannte ,Digitale Kulturhäppchen‘ zusätzlich auf dem Youtube-Kanal der Stadt präsentieren“, heißt es weiter. In diesen Videos mit einer Dauer von drei bis vier Minuten stehen ausgewählt Exponate der Dauerausstellung im Mittelpunkt. Zwei der Häppchen sind bereits online, und in der nächsten Folge soll es dann um den so genannten Elefantenreiter gehen, eine römische Bronzestatuette, die es in dieser Form nur noch drei Mal auf der ganzen Welt gibt – unter anderem in Sachsenheim. Derweil wird die Krokodilausstellung, die vor etwa einem Jahr eröffnet wurde, abgebaut, um der nächsten Sonderausstellung Platz zu geben, in deren Mittelpunkt das Wasserschloss steht.

In Maulbronn, das mit dem Kloster als Weltkulturerbe eine Strahlkraft weit über den Enzkreis hinaus hat, geht man mit Zweckoptimismus an die Sache ran, zumindest was die Planungen angeht. „Der Ostereiermarkt, der am vergangenen Wochenende hätte sein sollen, musste abgesagt werden“, berichtet Ulrike Fegert, die in der Klosterstadt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Das gelte aber noch nicht für den Kunsthandwerkermarkt an Ostern – zumindest offiziell noch nicht. „Wir planen ,on hold‘“, sagt Fegert. Das bedeutet, dass die Planungen normal laufen, kurz vor dem Termin aber doch noch eine Absage erfolgen könnte. Das gelte auch für das Klosterfest, sagt sie: „Das wäre am letzten Juni-Wochenende.“ Doch das Klosterfest lebt von der Atmosphäre in einem mit tausenden Besuchern gefüllten Klosterhof. Fegert sinniert: „Was wäre ein Klosterfest, wenn der Klosterhof nicht voll wäre?“ So werde zwar für die Großveranstaltung geplant, aber vor dem Hintergrund, dass pandemiebedingt alles kurzfristig abgesagt werden könnte.