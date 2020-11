Endspurt beim Bau der Enzbrücke am Unteren Egelsee in Vaihingen. In der vergangenen Woche wurde die Deckschicht aufgebracht. An den Anschlussbereichen wird gearbeitet. Jetzt fehlt noch das Geländer an der knapp 100 Meter langen Spannbetonbrücke. „Wir rechnen damit, dass der Verkehr in der Woche ab dem 21. Dezember auf die alte Trasse umgelegt werden kann“, macht Projektleiterin Ulrike Conle vom Regierungspräsidium auf Nachfrage der VKZ Hoffnung auf ein „Weihnachtsgeschenk“ für die Autofahrer. Die alte Brücke, mit der die Bundesstraße 10 die Enz überquerte, war im Oktober vergangenen Jahres gesprengt worden. Foto: Arning