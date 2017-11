Wertstoffhöfe am Montag zu

Horrheim/Schwieberdingen (red). An den Wertstoffhöfen in Horrheim und Schwieberdingen könnte am Montag (13. November) mehr los sein als gewöhnlich. Wie das Landratsamt Ludwigsburg mitteilt, sind am Montag wegen einer Mitarbeiterschulung alle Wertstoffhöfe im Kreis geschlossen, ausgenommen die in Horrheim und Schwieberdingen.