Weihnachtliches Marktreiben

Von Bernhard Romanowski

Alles was fehlte, war der Schnee. Ansonsten wurde am Samstag in Horrheim und Sersheim alles Nötige geboten, um die Besucher dort so richtig schön in weihnachtliche Stimmung zu versetzen.

Horrheim/Sersheim. Martina Veit war als Organisatorin der Weihnachtsausstellung der Hobbykünstler