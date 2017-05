Mühlacker (p). Am Montag (8. Mai) lädt die Parkinsongruppe Enzkreis zum Vortrag „Symptome und Behandlungsmöglichkeiten bei Morbus Parkinson“ ein. Neurologe Dr. Patrick Sturm spricht über die Symptome und Behandlungsmöglichkeiten bei Morbus Parkinson im Consilio, Bahnhofstraße 86, in Mühlacker. Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr. Die Teilnahme an die-ser Veranstaltung ist kostenlos, Interessierte sind willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.