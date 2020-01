Von der Tiefschneeabfahrt an das Nordseeufer

Skitouren mit Meerblick, die längste Gratkletterei in den Alpen und familiäre Weitwanderungen mit Abseilstellen: Einen abwechslungsreichen Rückblick auf Höhepunkte der Saison bietet das neue Jahresheft „Ludwigsburg Alpin“ des Deutschen Alpenvereins. Für das kommende Jahr haben die Orts- und Fachgruppen der Sektion Ludwigsburg an die 200 Touren und Ausbildungen zusammengestellt.

Ludwigsburg (us). Wenn mit dem letzten Schwung einer Tiefschneeabfahrt das Nordseeufer erreicht ist, kann der Polarkreis nicht weit sein. Leidenschaftlichen Skitourengehern um Ralph Pfirrmann, dem Leiter der Ortsgruppe Vaihingen, bot sich im Spätwinter nicht nur die Gelegenheit, mehrere Gipfel in Norwegen zu erklimmen. Auch die Begegnung mit einem Elch gehörten zum dem kleinen Abenteuer sowie die Erkenntnis, dass handgeschabte Spätzle hervorragend zu Rentierbraten passen.

Skurril mutet der Bericht von Wulf Henke an: Einige Mitstreiter aus der Alpinsportgruppe hatten im Januar vor Freude über die im Kreisgebiet so seltene dichte Schneedecke spontan und in voller Montur den 306 Meter hohen Keltenhügel „Kleinaspergle“ erklommen. Noch lieber pflegt man die gemeinsame Skitouren-Tradition mit der französischen Partnersektion aus Montbéliard oder ist in ganz anderen Sphären unterwegs. So zeigt der Beitrag „Brouillard intégral“ die Überschreitung des höchsten Gipfels der Alpen, des Mont Blanc, auf dessen längstem Grat. Drei extrem lange Klettertage einschließlich Biwak in eisiger Höhe waren dafür von Achim Noller und seinem Partner gefordert. Er leitete auch mehrere Familien, die mit vollständiger Campingausrüstung und teils anspruchsvoll kletternd den „Selvaggio Blu“ (Wildes Blau) an der sardischen Küste beging. Von strammen Unternehmungen in der Senkrechten aus den Lechtaler Alpen berichtet Beate Haas als Referentin für Sportklettern.

Eher beschaulicher ließen es die Bietigheimer um Ortsgruppenleiter Winz Schröter angehen. Deren Wander-Fit-Programm bringt einmal im Monat bis über 30 jedem Wetter trotzende begeisterte Naturliebhaber zu Touren in der Region zusammen. Nach der erfolgreichen Premiere in Graubünden soll es zukünftig regelmäßig auch eine alpine Variante geben. Mit einer ordentlichen Prise Humor gewürzt sind die Beiträge der Jugendgruppen über vielfältige Unternehmungen in Schnee und Eis, am Fels und im Wasser.

Natürlich nicht fehlen darf der Rückblick auf die Saison mit dem 50. Jubiläum der Hauerseehütte. Auf der Ludwigsburger Hütte standen der „Kraftakt“ Generalsanierung sowie die 21. Ausfahrt des Kreistags im Mittelpunkt.

Das 84-seitige Heft mit ausführlichem Infoteil ist für interessierte Nichtmitglieder zu den Öffnungszeiten des Service-Centers im Sportzentrum Ost erhältlich. Außerdem lässt es sich demnächst auf www.alpenverein-ludwigsburg.de einsehen, wo unter „Termine“ bereits das umfangreiche Touren- und Ausbildungsprogramm 2020 bereitsteht.