Vertrauen aufbauen und Eigenleistung einfordern

Drucken Ludwigsburg (p). Nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) und die Bundesregierung den Astrazeneca-Impfstoff wieder freigegeben haben, bieten die RKH Kliniken ihren Mitarbeitern nun wieder die Möglichkeit zur Impfung in den Kliniken an. So haben sich Freitag, am ersten... »