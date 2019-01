Vermisstes Kind aufgegriffen

Korntal-Münchingen (p). Zwei Kinder im Alter von 14 Jahren haben am Mittwochabend ) in der Nähe des Bahnhofs in Korntal offenbar Holzbretter, Stöcke sowie Steine auf das Gleis gelegt. Zwei vorbeifahrende Lokführer bemerkten die Gegenstände gegen