Verkehr wird umgelegt

Kornwestheim (p). Seit Januar 2020 führt das Regierungspräsidium Stuttgart Bauarbeiten für den Ersatzneubau der Gumpenbachbrücke in Kornwestheim durch. Um die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, erfolgen die Arbeiten in