Ludwigsburg (LL). Für Ehrenamtliche, die Lust haben, mit Menschen, die am Anfang einer Demenz stehen, ins Gespräch zu kommen und im Austausch zu erkennen, was diese im Moment brauchen und was sie unsicher macht, gibt es demnächst im Kreishaus Ludwigsburg

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen