Tour de France und Dinos aus Lego

Von Ralph Küppers

Am Strand entlang spazieren und einen angeschwemmten Container voller Lego-Steine finden: Das wäre der Traum eines jeden Lego-Fanatikers. Doch auch mit ihren eigenen Steinen, die sie jahrelang gesammelt haben, lassen die Klötzlebauer aus Ulm und Ludwigsburg Traumwelten entstehen. Zu sehen sind sie von Samstag bis zum 31. März im Residenzschloss Ludwigsburg.

Ludwigsburg. Unter dem Motto „Faszination Lego“ zeigen die Klötzlebauer Ulm, die sich mittlerweile um eine eigene Gruppe in Ludwigsburg erweitert haben, zwei Monate lang ihre ganz eigene Welt, erschaffen aus fast einer halben Million Lego-Steinen. Dabei widmen sich die riesigen Modelle in mehreren Räumen des Residenzschlosses völlig unterschiedlichen Themenbereichen. Star Wars, Harry Potter und Dinosaurier sind dabei ebenso vertreten wie ganz profane Dinge. Bauernhof, Baustelle und das Aufstellen eines mobilen Toilettenhäuschens zum Beispiel. Und ein riesiges Schiff samt Sandstrand und angeschwemmtem Container – zum Leidwesen der Bastler aber ohne Lego-Steine. Passend zum Themenjahr Frankreich sind einige der modellierten Landschaften vor allem der Hauptstadt Paris gewidmet. Eiffelturm, Notre Dame und die Zieleinfahrt einer Etappe bei der Tour der France – die Klötzlebauer haben ihrer Bastelleidenschaft freien Lauf gelassen.

Um zu möglichst realitätsnahen Nachbildungen zu kommen, ist allerdinge eine akribische Vorbereitung nötig. „Die nötigen Lego-Steine aufzutreiben, dauert oft länger als das Bauen der Modelle“, weiß Klötzlebauer Volker Beker. „Und wir brauchen viele Detailfotos. Denn auch wenn ich mir ein Gebäude intensiv angeschaut habe, habe ich doch kein fotografisches Gedächtnis.“ Viele der Modelle, die ab Samstag im Residenzschloss zu sehen sind, wurden ganz neu gebaut. Andere sind nach früheren Ausstellungen eingelagert, entstaubt und in einem neuen Umfeld wieder aufgestellt worden. Das ist eine Arbeit, an der sich neben den Ulmer Klötzlebauern auch viele aus Ludwigsburg beteiligt haben. „Am vergangenen Wochenende waren wir 20 Personen, die aufgebaut haben“, freut sich Beker. Die Tatsache, dass die bunten Spielklötzchen und Figuren allesamt aus Plastik hergestellt werden, belastet die Lego-Enthusiasten dabei überhaupt nicht. Beker: „Lego ist das ökologischste Spielzeug der Welt. In Süddeutschland wird es von Generation zu Generation vererbt. In Norddeutschland wird es eher verkauft, wenn man es selbst nicht mehr braucht.“ Dort finden die Klötzlebauer auch am ehesten Nachschub für ihre große Leidenschaft. Denn neue Steine zu kaufen, wäre bei den Massen, die für die Bauwerke benötigt werden, schlicht nicht bezahlbar. „Nur die ganz alten Steine, die bis Anfang der 1960er-Jahre hergestellt worden sind, haben sich beim Waschen leicht so verzogen, dass man sie wegschmeißen musste“, berichtet Beker. Seitdem wurde die Rezeptur so umgestellt, dass Generationen mit den gleichen Klötzchen spielen. „Man sieht es beim Kauf von gebrauchten Steinen, wie viel sie benutzt wurden“, sagt Udo King. „Einmal haben wir eine Lieferung an Steinen bekommen, die schon ganz rund waren.“

Nach 19 000 Besuchern bei der Premiere 2015 und 29 000 Besuchern, die 2017 zur dritten Lego-Ausstellung kamen, erwartet Schlossverwalter Stephan Hurst auch dieses Mal wieder sehr großes Publikumsinteresse. Darum raten sie auch jedem, der bei einem der vielen Workshops selbst basteln will, sich frühzeitig anzumelden. „Die Workshops sind eigentlich immer ausgebucht“, bestätigen die Klötzlebauer. Doch noch gebe es genügend freie Plätze, die sich unter Telefon 0 71 41 /41 18 64 00 reservieren lassen. Jeweils samstags um 14.15 und um 15.30 Uhr sowie sonntags um 11, 12.30 und 14 Uhr – bei Bedarf nochmals um 15 Uhr – starten die 45 Minuten dauernden Bauaktionen. „Sie richten sich an Erwachsene und an Kinder ab sieben Jahren“, sagen die Organisatoren. Das Thema ist jeweils vorgegeben und reicht von Ufos und Raumschiffen über Bäume bis hin zu Häusern, Fassaden und Fachwerkhäusern. Als Besonderheit gilt bei den am öftesten angebotenen Workshops zu den Flugobjekten, dass die selbst gebastelten Objekte am Ende gekauft werden können. Der Preis richtet sich nach dem Gewicht und liegt in der Regel weit unter dem, was neue Steine kosten würden.

