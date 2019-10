Sprinter kollidiert mit Roller

Marbach (p). Der 33-jährige Fahrer eines Sprinters hat am Freitag gegen 7.30 Uhr beim Linksabbiegen von der Poppenweilerstraße in die Weimarstraße in Marbach einen entgegenkommenden Rollerfahrer übersehen und stieß mit ihm zusammen. Der 30-jährige Fahrer stürzte in der Folge und zog sich leichte Verletzungen zu.