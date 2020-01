Sportplatz ist ein Bild der Verwüstung

Von Bernhard Romanowski

Der Begriff Zerstörungswut drängt sich einem auf, wenn man die Bilder sieht: Die Fotos vom Unterriexinger Sportplatz zeigen einen übel zerfurchten Rasen als Resultat einer Irrsinnsfahrt, die am vergangenen Wochenende dort offenkundig stattgefunden hat.

Unterriexingen. In den Reihen des TSV Unterriexingen, der das Sportareal an der Jahnstraße betreibt, herrscht Fassungslosigkeit. In der Nacht von Samstag auf Sonntag muss jemand mit einem Fahrzeug auf dem älteren und kleineren der beiden Sportplätze unterwegs gewesen sein. Tiefe Reifenspuren prägen das Bild der Verwüstung. Um was für ein Fahrzeug es sich gehandelt hat, darüber kann derzeit nur spekuliert werden. Bislang sind keine Zeugen bekannt, die etwas gesehen haben. Am gestrigen Mittwoch hat der TSV-Vorstand bei der Polizei Anzeige gegen unbekannt erstattet. Ob deren Ermittlungen etwas bringen werden, kann noch niemand absehen.

Die TSV-Leute sind im Grunde doppelt empört: Denn es ist nicht das erste Mal, dass sich jemand in solcher Weise auf dem Sportplatz ausgelassen hat. „Vor rund drei Wochen ist das schon mal passiert“, berichtet TSV-Mitglied Jens Märkle im Gespräch mit der VKZ am Mittwoch. Niemand habe sich vorstellen können, dass es nur wenig später noch einmal zu einer solchen Sauerei kommen werde.

Zweiter Vorfall innerhalb eines Zeitraums von rund drei Wochen

„Jemand vom Verein, der häufiger dort mit seinem Hund spazieren geht, meldete sich am Sonntagmorgen und berichtete von seiner Beobachtung am Sportplatz“, so Märkle weiter über den jüngsten Vorfall. Da sich auch das Vereinsheim des TSV in Spuckweite der beiden Plätze befindet, sei „eigentlich immer jemand da“. So komme eigentlich nur ein ganz kleines Zeitfenster in den Nacht- und Morgenstunden in Frage, das dem oder den Tätern zur Verfügung stand, um derartig verheerend über den Platz zu brettern, so Märkle. Bespielbar sei der Naturrasenplatz, der zumeist zu Trainingszwecken genutzt wird, jedenfalls auf Wochen hin nicht mehr. Thomas Arnold, der zusammen mit Dr. Marleen Noack und Ingo Noack den Vorstand des Unterriexinger TSV bildet, bestätigte am Mittwoch der VKZ gegenüber, dass nun Anzeige erstattet werde. „Das ist eine regelrechte Zerstörung des Platzes. Wir gehen von einer mutwilligen Aktion aus, was den Schaden angeht – eine echt traurige Angelegenheit“, bringt Arnold das Empfinden der TSV-ler zum Ausdruck. Was dem Vorgehen des Täters zugutegekommen sein dürfte, ist der Umstand, dass der kleinere der beiden Sportplätze an der Jahnstraße, also die betroffene Fläche, nicht komplett eingezäunt ist. Darauf habe der Verein die Stadt Markgröningen, der das Areal gehört, bereits mehrfach hingewiesen. Es sei indessen wiederum sehr traurig, wenn durch solche Vorfälle keine offenen Sportplätze mehr möglich seien, so Arnold hörbar betrübt. Die TSV-Mitglieder hegen laut Arnold und Märkle keine stille Vermutung, wer dahinter stecken könnte, und hoffen nun, dass die Polizei Erfolg haben wird. Dazu appellieren sie an alle Mitbürger, die etwaige Hinweise zu den Vorfällen geben können, sich bei ihnen oder gleich bei der Polizei zu melden.