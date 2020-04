Spende für drei Vereine

Für drei im sozialen Bereich engagierte Vereine hat Landrat Dietmar Allgaier (rechts) von Wolfgang Heinrich, Inhaber von „Heinrichs Super Getränke-Markt 3000“ in Kornwestheim, eine Spende über 3000 Euro entgegengenommen. Jeweils 1000 Euro kommen in der Corona-Krise den Vereinen „Frauen für Frauen“, „Lebenshilfe“ und „Insel“ zugute. „Diese Vereine, die hervorragende Arbeit für Frauen und für Menschen mit Behinderung leisten, sind in der Corona-Krise besonders gefordert. Deshalb kommt die finanzielle Unterstützung für sie zur richtigen Zeit“, sagte Landrat Allgaier. Foto: LL