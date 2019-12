Sonderführungen im Schloss

Ludwigsburg (p). Wegen der großen Nachfrage bietet die Schlossverwaltung Ludwigsburg zusätzliche Termine für Kostümführungen an: Am Samstag (28. Dezember) und am Sonntag (5. Januar) empfängt Baron von Bühler seine Gäste, und es findet der abendliche Rundgang „Kronleuchter und Augenfunkeln“ statt. Am Sonntag (29. Dezember) erfährt man Details vom Alltag einer herzoglichen Hofdame, und wiederum am 5. Januar geht es mit der Gräfin Weidenbach durchs Schloss. Für alle Sonderführungen wird um eine Anmeldung unter Telefon 0 71 41/18 64 00 gebeten.