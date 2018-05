Drucken Ludwigsburg (p). Unbekannte Räume hinter den glänzenden seidenen Wandbespannungen, die Geheimnisse des Schlosstheaters, eine plaudernde Hofdame und geschwätzige Putzfrauen: Das Programm im Residenzschloss in Ludwigsburg am Wochenende und am Fronleichnams-Donnerstag der nächsten Woche bietet auch für Kurzentschlossene... »