Richtige Ernährung in der Schwangerschaft

Ludwigsburg (LL). Eine ausgewogene Ernährung in Schwangerschaft und Stillzeit bietet die besten Voraussetzungen für die körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Wie werden Mutter und Kind optimal versorgt? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines Vortrags am Donnerstag (19. Oktober) von 19 bis 20.30 Uhr im Ernährungszentrum Mittlerer Neckar, Auf dem Wasen 9 in Ludwigsburg. Der Vortrag ist kostenfrei. Anmeldungen sind bis 17. Oktober unter Telefon 0 71 41 / 1 44 27 00 möglich.