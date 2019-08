Revolverheld wird die KSK-Bühne rocken

Ludwigsburg (p). 2020 feiert die Konzertveranstaltung KSK-Music-Open kleines Jubiläum: Zehn Jahre voller Gänsehautfeeling, Fanmomente, Feierfreude und Mitsinggelegenheiten. Eine Dekade geprägt von nationalen und internationalen Künstlern, von Schlagerstars über Popkönige bis hin zu Metalmeistern und Rap-Göttern. „Damit der Sommer 2020 auch ein unvergesslicher wird und da Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist, steht nun bereits der zweite Act für die zehnte Ausgabe fest: Revolverheld statten dem Residenzschloss am 1. August 2020 zum zweiten Mal einen Besuch ab. Karten dafür sind ab heute erhältlich“, so die Veranstalter.

2016 war die Formation bereits bei den KSK-Music-Open im Ludwigsburger Schloss zu Gast. Seitdem ist viel passiert: Auf die MTV-Unplugged-Tour folgten weitere Tourneen und Festivals, um dann eine wohlverdiente Erholungspause zur kreativen Schaffensphase umzuwandeln und ihr aktuelles Album „Zimmer mit Blick“ zu veröffentlichen. Ihrem Sound sind sie dabei treugeblieben, und das Endergebnis zeigt sich in „Zimmer mit Blick“, welches inzwischen Gold-Status erreicht hat. 2020 geht Revolverheld auf auserwählte Festivaltour. Mit im Gepäck haben die Musiker nicht nur die Hits ihres fünften Studioalbums wie „Immer noch fühlen“ oder „Liebe auf Distanz“, sondern auch weitere Meilensteine ihres Schaffens wie „ Halt dich am mir fest“, „Lass uns gehen“, „Spinner“ oder „Ich lass für dich das Licht an“.

Die Musiker von Revolverheld sind selber wahre Freunde von Open-Airs. „Und man sieht das immer dann, wenn man sie auf der Bühne erlebt. Ausgelassen, in bester Spiellaune und mit einer unglaublichen Portion Humor begeistern sie ihr Publikum immer wieder auf’s Neue“, verkünden die Ludwigsburger Konzertorganisatoren. „Wenn wir Konzerte spielen, dann gehen die Leute mit einem guten Gefühl nach Hause. Was uns also ausmacht ist, dass wir den Menschen etwas Positives mit auf den Weg geben: Wir machen Leute froh“, so die Eigenbeschreibung der Band. Und weiter: „Diese Gelassenheit und Lockerheit, all das, was in den letzten Jahren passiert ist: Das wollten wir einfangen und bestmöglich umsetzen.“ ihren Fans.

Am 8. August 2020 gibt sich dann Sarah Connor die Ehre auf der KSK-Bühne in Ludwigsburg. Tickets sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online bei Eventim, Easy Ticket und Reservix erhältlich.