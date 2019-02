Radmuttern an Nissan gelöst

Ditzingen (p). An einem Nissan, der am Fahrbahnrand in der Leharstraße in Ditzingen geparkt war, wurden zwischen Freitag und Dienstag die Radmuttern an drei Reifen durch bislang unbekannte Täter gelockert. Der Fahrzeugführer, der am Dienstagnachmittag