Die neue Brücke in der Sonnenbergstraße in Aurich ist freigegeben. Es wird auf der Brücke keine Tonnagebeschränkung geben, sagt Vaihingens Pressesprecherin Martina Fischer. Man gehe davon aus, dass die Streckenführung so unattraktiv ist, dass der Schwerlastverkehr diesen Weg nicht nehmen wird – aber man warte die Entwicklung ab. Foto: Rücker