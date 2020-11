Drucken LUDWIGSBURG (LL). Der Kreisfahrplan für das Jahr 2021 ist im Laufe der 50. Kalenderwoche (beginnt am 7. Dezember) erhältlich in Schreibwarenläden, an Kiosken, in einigen Rathäusern, an der Bürgerinfo und in der Kfz-Zulassung des Ludwigsburger Kreishauses und... »