Ludwigsburg/Ensingen (red). Die grün-schwarze Landesregierung will in den kommenden drei Jahren die Fahrbahnen von 17 maroden Ortsdurchfahrten im Landkreis erneuern. Dies teilte Verkehrspolitiker Daniel Renkonen am Freitag mit. Nach seiner Einschätzung wird das Land damit den Sanierungsstau bei den Landesstraßen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen