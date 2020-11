Orgel- und Harmoniumbau und ein Leuchtturmprojekt

Drucken Ludwigsburg/Vaihingen. In Enzweihingen heulen am vergangenen Donnerstag die Martinshörner. Der DRK-Rettungswagen und der Notarzt sind unterwegs. Sie wurden alarmiert, weil eine Person in Ohnmacht gefallen ist. Innerhalb von zwei beziehungsweise fünf Minuten sind die Helfer an der... »