ÖPNV-Angebot im Kreis ab 2019 besser

Zum 1. Januar 2019 gibt es im Ludwigsburger Umland ein deutlich verbessertes Fahrplanangebot. Fahrgäste aus Schwieberdingen, Hemmingen, Markgröningen, Oberriexingen, Tamm und weiteren Kommunen können sich auf eine neue Linie und dichtere Takte freuen.

Ludwigsburg (p). Die Buslinien 508, 531 bis 536, 531A bis 534A, 536A und 562 werden künftig von der Württembergischen Bus-Gesellschaft (WBG) gefahren. „Wir freuen uns sehr darüber, dass sich das Ausschreibungsverfahren auch in diesem Linienbündel bewährt hat und Fahrgäste somit von einem noch besseren Angebot profitieren können“, so Axel Meier, ÖPNV-Experte beim Landratsamt Ludwigsburg. „Zudem handelt es sich um ein im Verbundraum bewährtes Unternehmen, mit dem wir über die Jahre gute Erfahrungen sammeln konnten“, ergänzte Meier bei der Vorstellung der Verbesserungen. „Wir weiten das Fahrplanangebot deutlich aus und bieten rund 400 000 Fahrplankilometer pro Jahr mehr an als bisher. Das entspricht einer Fahrplanausweitung von rund 20 Prozent“ sagte WBG-Geschäftsführer Friedrich Boehringer anlässlich der Inbetriebnahme. „Für das Linienbündel Strohgäu-Ost werden 30 fabrikneue Linienbusse mit der neuesten Abgasnorm Euro 6 angeschafft. Alle Neufahrzeuge sind niederflurig, mit Klimaanlagen ausgestattet und bieten einen hohen Fahrgastkomfort“, fügte Boehringer hinzu. Er wies darauf hin, dass mehrere mittelständische Busunternehmer aus der Region die WBG beim Betrieb unterstützen.

„Das Linienbündel 13 umfasst primär die Buslinien des östlichen Strohgäus. In den letzten Jahren hat sich das ÖPNV-Angebot stetig weiterentwickelt und aus Schwieberdinger Sicht wird nun mit der heutigen Inbetriebnahme, mit modernen Bussen und mit der Taktung die bisher sehr komfortable Anbindung nach Ludwigsburg noch weiter verbessert.

Anlässlich der Inbetriebnahme sagte VVS-Geschäftsführer Horst Stammler: „Unser Dank gilt einerseits dem Landkreis Ludwigsburg, der den Schritt getan hat, ein höheres Fahrplanangebot vorzusehen. Andererseits gebührt dem Busunternehmen WBG ein großer Dank, das die geforderten Mindestleistungen in seinem eigenwirtschaftlichen Antrag nochmal deutlich überschritten hat.“ Er bittet auch um Verständnis, wenn angesichts neuer Busse, neuer Fahrer und neuem Fahrplan am Anfang noch nicht alles hundertprozentig klappen sollte. „Erfahrungsgemäß braucht es ein paar Wochen, bis sich alles eingespielt hat“, so Stammler. Seit 2009 ist die EU-Verordnung Nr. 1370/2007 in Kraft. Sie gibt vor, dass alle Buslinien, die öffentlich gefördert werden, nach bestimmten Vergabevorschriften ausgeschrieben werden müssen. Damit nicht jede einzelne Linie extra vergeben werden muss, wurden Linienbündel geschnürt, in diesem Fall das Bündel 13 im Landkreis Ludwigburg. Zu diesem Linienbündel zählen die bisherigen Liniennummern 508, 531 bis 536, 531A und 536A. Neu hinzu kommt die Linie 562. Das Bündel Ludwigsburg 13 bekommt keine Zuschüsse durch den Landkreis und die Kommunen. Das Risiko des eigenwirtschaftlichen Verkehrs trägt das Verkehrsunternehmen, das auch die Fahrgeldeinnahmen bekommt.

Die Fahrpläne für die neuen Angebote sind bereits im Internet auf den Seiten des Verkehrsverbundes Stuttgart (www.vvs.de) abrufbar. Wer das neue Angebot testen möchte, hat zum Start des neuen Bündels am Dienstag (1. Januar) die Möglichkeit dazu. In allen Bussen der betroffenen Linien, die an diesem Tag unterwegs sind, kann man den ganzen Tag lang kostenlos mitfahren (bis Betriebsschluss um 6 Uhr des Folgetages).

Eine weitere gute Nachricht ist, dass es im Januar 2019 keine Tariferhöhung geben wird. Die Verkehrsunternehmen im VVS verzichten im Vorfeld der Tarifzonenreform auf eine Preisanpassung. Am 1. April 2019 tritt der neue VVS-Tarif in Kraft. Die Zonen 10 und 20 in der Landeshauptstadt werden zur künftigen Tarifzone 1 zusammen gelegt. Hinzu kommt, dass die Sektorengrenzen in den Außenringen wegfallen und die beiden Außenringe 60 und 70 zur neuen Tarifzone 5 zusammengefasst werden. Durch die Änderungen wird der Fahrpreis für viele Fahrgäste um 25 bis 30 Prozent günstiger. Manche Stammkunden sparen sogar 200 bis 300 Euro im Jahr, heißt es vom VVS.