Öffnungszeiten in Filialen werden gekürzt

Drucken Ludwigsburg/Ensingen (red). Die grün-schwarze Landesregierung will in den kommenden drei Jahren die Fahrbahnen von 17 maroden Ortsdurchfahrten im Landkreis erneuern. Dies teilte Verkehrspolitiker Daniel Renkonen am Freitag mit. Nach seiner Einschätzung wird das Land damit den Sanierungsstau... »