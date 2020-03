Notbetreuung: Eltern erhalten Formular

Vaihingen/Mühlacker (red). In einem Schreiben an die Eltern informiert die Stadt Vaihingen über die Notfallbetreuung der Kinder, wenn am Dienstag die Schulen und Kindertagesstätten geschlossen werden. Das schreiben hat die Stadt auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Es ist unter www.vaihingen.de/d/26996 abrufbar.

Um für die kommenden Wochen bis zum Ende der Osterferien die Notfallbetreuungen koordinieren zu können, bittet die Vaihinger Verwaltung die betroffenen Erziehungsberechtigten mit dem Formular um eine entsprechende Rückmeldung. Für dringende Fragen zur Betreuung der Kindes steht die Abteilung Bildung, Erziehung und Sport unter der Telefonnummer 0 70 42 / 1 82 75 täglich in der Zeit von 9 bis 12 Uhr zur Verfügung.

Zum Thema Gebührenerstattung verweist die Stadt Vaihingen darauf, dass gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden und der Landesregierung Baden-Württemberg eine Regelung erarbeitet werden. Andere Kommunen im Landkreis Ludwigsburg haben bereits reagiert und angekündigt, die Gebühren den Eltern zu erstatten (siehe Artikel Seite 7).

In Mühlacker hat am Samstag die Lenkungsgruppe zum Thema Coronavirus getagt und dabei das Thema Notfallbetreuung besprochen. Auch hier sollen die Eltern ein Formular ausfüllen, das Anfang dieser Woche ausgegeben wird. Darin ist der Nachweise über die Arbeit in der „kritischen Infrastruktur“ zu dokumentieren und anschließend vom Arbeitgeber zu bescheinigen. „Die Einrichtung einer Notfallbetreuung für diejenigen Schüler an Grundschulen und der Klassenstufen 5 und 6 an weiterführenden Schulen und den entsprechenden Förderschulen ist erforderlich, um in den Bereichen der ,kritischen lnfrastruktur‘ die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten, die sich andernfalls um ihre Kinder kümmern müssten, aufrecht zu erhalten“, erläutert die Stadt Mühlacker.

Zur „kritischen Infrastruktur“ zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), die Sicherstellung der öffentlichen lnfrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie die Lebensmittelbranche. Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte der Kinder und Schüler, im Fall von Alleinerziehenden, der oder die Alleinerziehende, in Bereichen der „kritischen lnfrastruktur“ tätig sind.

Die Stadt Mühlacker wird diese Regelung des Landes auch für städtische Kindergärten und Kindertagesstätten in Mühlacker übernehmen.