Ludwigsburg (sr). In Ochsenbach haben am Montag geschätzte 300 Bürger gegen den Lkw-Verkehr in ihrem Ort demonstriert (VKZ hat berichtet). Die VKZ hat nun einige Fragen an das Landratsamt Ludwigsburg gestellt. Zu den Stichworten Lkw-Zählung in der Ortsdurchfahrt und „Mautpreller“

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen