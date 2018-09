Mutmaßliche Brandstiftung

Bietigheim-Bissingen (p). In einem Wohn- und Geschäftshaus im Weidenweg kam es am Sonntagmorgen gegen 5.10 Uhr zu einem Brand. An einem Treppenabgang im rückwärtigen Bereich des Gebäudes war eine Türe in Brand geraten. Über einen Nebenraum