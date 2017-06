Drucken LUDWIGSBURG (LL). Der Schulversuch „Tablet-Einsatz in anerkannten Ausbildungsberufen in Baden-Württemberg“ ist am Mittwoch in der Ludwigsburger Robert-Franck-Schule (RFS) präsentiert worden. Die Berufliche Schule des Landkreises ist im kaufmännischen Bereich als eine von fünf Projektschulen im Land für... »