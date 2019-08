Drucken 38-Jähriger randaliert schwer Vaihingen (p). Mit einem unliebsamen Zeitgenossen hatten es Polizeibeamte am Dienstag gegen 10.10 Uhr am Kirchplatz in Vaihingen zu tun. Ein 38-Jähriger, der mutmaßlich alkoholisiert war, hatte in einer Mietwohnung vermutlich aufgrund von Beziehungsproblemen... »