Ludwigsburg (clar). Vor vier Wochen hatte es Heilbronn getroffen: In der Stadt war die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen so stark gestiegen, dass die Vorwarnstufe erreicht wurde. Das ist in Baden-Württemberg bei 35 erfassten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen der

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen