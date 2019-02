Ludwigsburger sahnen in Berlin ab

Drucken Flügelkonzert in der Kirche Vaihingen (p). Bei dem Konzert „Beflügelt“ am Sonntag (24. Februar), 17 Uhr, in der Friedenskirche, Salzäckerstraße 7 in Vaihingen, spielen Musiker der Gemeinde aus allen Generationen Werke von Klassik bis Jazz, im Duett,... »