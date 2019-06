Landratsamt geschlossen

LUDWIGSBURG (LL). Wegen einer Personalversammlung ist das Landratsamt Ludwigsburg auch an der Außenstelle Vaihingen am Dienstag (25. Juni) ab 11 Uhr geschlossen. Dringende Anliegen ans Landratsamt kann man per E-Mail an mail@landkreis-ludwigsburg.de schicken.