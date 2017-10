Landratsamt bleibt Montag geschlossen

LUDWIGSBURG (LL). Das Landratsamt Ludwigsburg mit seinen Außenstellen ist am Montag (30. Oktober) geschlossen. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Ab Donnerstag (2. November) ist das Landratsamt einschließlich aller Außenstellen wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet. Die Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg (AVL) ist am 30. Oktober ebenfalls geschlossen – das Service-Center der AVL ist an diesem Tag aber telefonisch erreichbar. Regulär geöffnet sind am 30. Oktober die Deponien und die Wertstoffhöfe der AVL.