Landkreis sagt den Neujahrsempfang ab

LUDWIGSBURG (LL). Den Neujahrsempfang 2021 des Landkreises Ludwigsburg hat die Kreisverwaltung in Abstimmung mit den Fraktionen des Kreistags abgesagt. Das gab Landrat Dietmar Allgaier in der Sitzung des Kreistags am vergangenen Freitag in der Mehrzweckhalle in Oberstenfeld-Gronau bekannt. Grund dafür seien die seit Wochen steigenden Covid-19-Neuinfektionszahlen im Landkreis. „Die Absage ist sehr bedauerlich, aber unumgänglich, da wir den Infektionsschutz sehr ernst nehmen müssen. Hoffen wir, dass der Neujahrsempfang im darauffolgenden Jahr wieder stattfinden kann“, sagte Landrat Allgaier.