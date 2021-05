Drucken Ludwigsburg (LL). Das Netzwerk Herausforderung Pflege und Beruf bietet heute (12. Mai) von 16 bis 17 Uhr einen kostenlosen Online-Vortrag „Pflege – Was nun?“ für pflegende Angehörige an. Rund 3,4 Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig. Dreiviertel... »