Krankenhäuser lassen nur noch in Ausnahmen Besucher rein

Von Michael Banholzer

Ludwigsburg. Um Mitarbeiter und Patienten vor dem Coronavirus zu schützen, lassen die RKH Kliniken derzeit keine Besucher mehr in ihre Häuser. Die üblicherweise offenen Türen seien geschlossen und Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes kontrollierten den Einlass, sagt Pressesprecher Alexander Tsongas auf Nachfrage der VKZ. Gerade für viele ältere, geschwächte Patienten sei dies eine wichtige Maßnahme. Ausnahmen seien aber möglich. Patienten auf der Palliativstation oder Menschen, die im Sterben liegen, dürften freilich von Angehörigen besucht werden. Werdende Mütter müssten den Geburtsvorgang auch nicht ohne die Kindsväter durchstehen. Und kranke Kinder sollten ebenfalls nicht alleine bleiben, sondern dürften von Mutter oder Vater begleitet werden. Begleitpersonen seien weiterhin bei Notfallpatienten zulässig, wie auch bei besonders gebrechlichen Patienten wie beispielsweise Demenzkranken oder wenn es aus weiteren medizinischen Gründen geboten sei, so Tsongas. Die Angehörigen nähmen diese Beschränkung ganz überwiegend mit Verständnis auf. Wer unsicher sei, ob er als Begleitperson in die Klinik dürfe, könne mit der jeweiligen Station Rücksprache halten.

Diebstähle von Desinfektionsmitteln, wie sie aus anderen Krankenhäusern berichtet werden, seien übrigens auch in den RKH Kliniken beobachtet worden. Man habe daher die Bestückung der öffentlich zugänglichen Toiletten eingestellt, so Tsongas. Dort gebe es nur noch ganz gewöhnliche Waschemulsionen. Wer dennoch Wert auf eine Desinfektion lege, könne dies an jedem Ein- und Ausgang der Kliniken an fest installierten Desinfektionsstationen machen.